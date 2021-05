Come nelle favole: da 65 cliente il parrucchiere va a prenderla in Limousine

SESTO FIORENTINO – “Come nelle favole”, canterebbe Vasco Rossi se avesse conosciuto questa storia. Delle favole ha il candore, lo stupore e naturalmente il “finale”. La storia è reale e nascie 65 anni fa, nel 1956 quando Anna Frattosini entra in quello che oggi è il Salone Picchiani e decide per una acconciatura voluminosa in […]

SESTO FIORENTINO – “Come nelle favole”, canterebbe Vasco Rossi se avesse conosciuto questa storia. Delle favole ha il candore, lo stupore e naturalmente il “finale”. La storia è reale e nascie 65 anni fa, nel 1956 quando Anna Frattosini entra in quello che oggi è il Salone Picchiani e decide per una acconciatura voluminosa in pieno stile hollywoodiano. Da allora Anna Frattosini non ha mai cambiato parrucchiere. E la costanza paga. Lo storico salone Picchiani, fondato da Franco Picchiani e ora nelle mani del figlio Mauro e della sua famiglia, non dimentica i propri clienti, anzi li premia. E così i 65 anni di fedeltà della signora Anna Frattosini Bencini oggi 85enne, ha voluto festeggiarli regalandole un trattamento da star con tanto di Limousine bianca con autista, tappeto rosso, fotografi e una folla di curiosi stile “red carpet” veneziano. Un regalo vero e proprio alla signora.

“Le abbiamo detto solo che saremmo andati a prenderla, visto che per venire al salone avrebbe dovuto prendere tre autobus – spiega Mauro Picchiani – quando ha visto la Limousine non credeva ai propri occhi. Anna è una cliente a cui siamo molto affezionati oltre che una persona attenta all’immagine. In casa ha una collezione di sue foto con diverse acconciature. Stavolta ha scelto un taglio ‘pixie cut’ rosso rubino”. Proprio così, “come nelle favole”.