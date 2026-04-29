Comunità in ascolto, il 6 maggio al Teatro delle Arti l’evento in collaborazione con Emergency

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa, nell’ambito della campagna “Ripudia”, a cui ha aderito lo scorso luglio, organizza una serata dove sarà messo in evidenza e raccontato il lavoro di Emergency, associazione umanitaria fondata nel 1994 per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà. L’evento, che si terrà […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa, nell’ambito della campagna “Ripudia”, a cui ha aderito lo scorso luglio, organizza una serata dove sarà messo in evidenza e raccontato il lavoro di Emergency, associazione umanitaria fondata nel 1994 per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà. L’evento, che si terrà mercoledì 6 maggio alle 21 al Teatro delle Arti, è promosso con la collaborazione del Teatro delle Arti stesso e di Emergency. L’iniziativa si aprirà con i saluti di Francesco Giorgi, direttore artistico del teatro, e del sindaco Emanuele Caporaso. Successivamente è previsto l’intervento di Giovanni Tozzi, coordinatore logistica Emergency, lastrigiano, impegnato da anni in vari paesi del mondo e in contesti di guerra che racconterà la sua testimonianza ed esperienza diretta. Nel dibattito interverrà anche la Consulta Giovani del comune di Lastra a Signa con riflessioni e interventi sul tema. Modera la serata la giornalista de La Nazione Lisa Ciardi. A chiusura degli interventi si terrà il concerto di Sara Rados e Progetti Futuri con Sara Rados, cantautrice, Michele Staino, contrabbasso e Sergio Zanforlin, violino.