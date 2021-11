Consiglio a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si svolge lunedì 29 novembre alle ore 15 nella Sala consiliare “V Maggio”, il Consiglio comunale. La seduta, non aperta al pubblico a causa delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 175 del TUEL – Variazione di competenza e di cassa – Applicazione delle quote vincolate e destinate dell’avanzo di amministrazione 2020 – Variazione al Programma triennale delle opere 2021-2023 e relativo elenco annuale – Variazione al programma degli incarichi 2021-2023 – Adeguamento del dup 2021- 2023 – Rideterminazione delle quote applicate al bilancio di previsione delle quote del fondo ex art. 106 del dl 34/2020 – Variazione n. 49

3. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Firenze n. 700/2020 (rif. 12/18)

4. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sarno n. 2523/2021 (rif. 2/19)

5. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1955/2021 (rif. 37/18)

6. Mozione in merito alla “Tutela del tessuto produttivo del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici e della dignità del lavoro dello stabilimento Gkn Driveline di Campi Bisenzio e del Cartonificio Fiorentino” presentata dai gruppi consiliari Per Sesto, Partito Democratico, Ecolò, Sinistra Italiana ed Italia Viva

7. Mozione avente ad oggetto “Necessità di adottare un bilancio di genere nel Comune di Sesto Fiorentino” presentata dal gruppo consiliare Ecolò

8. Mozione avente ad oggetto “la predisposizione di progetti utili alla collettività (PUC) per i percettori del reddito di cittadinanza” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia

9. Mozione avente ad oggetto “Fontanelle acqua di alta qualità” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico

10. Mozione avente ad oggetto “Sesto shop – Creazione di un e-commerce a sostegno del commercio locale” presentata dal gruppo consiliare Lega

11. Ordine del giorno “a riconferma del patto di gemellaggio del Comune di Sesto Fiorentino con la tendopoli di Mahbes della Repubblica Araba Saharawi Democratica” presentato dai gruppi consiliari Per Sesto, Sinistra Italiana, Partito Democratico ed Ecolò

12. Interrogazione avente ad oggetto “incolumità degli studenti dell’i.i.s.s. Piero Calamandrei” presentata dal gruppo consiliare Lega

13. Interrogazione avente ad oggetto “occupazione dell’istituto i.s.s. Piero Calamandrei” presentata dal gruppo consiliare Per Sesto

14. Interrogazione avente ad oggetto “utilizzo dei fondi del governo per aumentare i posti disponibili e diminuire la retta dei nidi” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva

15. Interrogazione avente ad oggetto “stato di avanzamento del trasferimento del liceo M. E. Agnoletti presso la nuova sede del Polo scientifico e eventuale organizzazione del trasporto pubblico locale” presentata dal gruppo consiliare Per Sesto