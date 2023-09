Consiglio comunale a Sesto Fiorentino il 26 settembre

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 26 settembre alle ore 15. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Casoria n. 1461/2022 (rif. 5/20).

3. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Casoria n. 532/2021 (rif. 9/20).

4. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del giudice a seguito di opposizione a sanzione amministrativa.

5. Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2022 del gruppo Comune di Sesto Fiorentino.

6. Bilancio di previsione 2023-2025. Variazioni applicazione dell’avanzo di amministrazione.

7. Documento unico di programmazione – (D.U.P.) 2024/2026. Approvazione.

8. Ordine del giorno avente ad oggetto “Supporto del Consiglio comunale all’atto di indirizzo agli uffici comunali competenti emanato dalla Giunta comunale con proprio atto del 19.09.2023”, di iniziativa della Giunta comunale.

9. Ordine del giorno avente ad oggetto “Richiesta miglioramento del trasporto pubblico e sospensione delle restrizioni per le auto diesel ‘euro 5’ a Firenze”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

10. Ordine del giorno avente ad oggetto “Risolvere il problema della mancanza di acqua calda della Palestra del Liceo Agnoletti e della sua illuminazione per l’incolumità degli studenti e degli sportivi che ne frequentano i locali”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

11. Ordine del giorno avente ad oggetto “In merito al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni”, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Ecolò, Per Sesto e Sinistra Italiana.

12. Interrogazione avente ad oggetto “Richiesta di informazioni in merito a occupazione abusiva di edificio”, presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

13. Interrogazione avente ad oggetto “Lavori alla scuola elementare Edmondo De Amicis”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

14. Interrogazione avente ad oggetto “Aggiornamento in merito alla presenza e alla gestione delle persone migranti sul territorio di Sesto Fiorentino e dei comuni limitrofi”, presentata dal gruppo consiliare Per Sesto.

15. Interrogazione avente ad oggetto “Stato di abbandono del parco di Ragnaia”, presentata dal gruppo consiliare Lega.