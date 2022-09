SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per giovedì 29 settembre alle 15. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi alla pagina https://bit.ly/ConsiglioSesto.

Di seguito l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 20.06.2022.

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28.07.2022.

4. Documento Unico di Programmazione – (D.U.P.) 2023/2025. Approvazione.

5. Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 Agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con atto N°226 del 09/08/2022.

6. Bilancio di previsione 2022-2024: variazioni di competenza e di cassa – Applicazione delle quote vincolate, accantonate e destinate dell’avanzo di amministrazione 2021.

7. Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021 del gruppo Comune di Sesto Fiorentino.

8. Concessione di una deroga all’obbligo di osservare nella costruzione una distanza minima dal confine – AT 76 via Cimabue – Società Emmepi srl.

9. PNRR Missione M5C2 investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA) – Progetto denominato Nuove Ca.Se Qualità dell’abitare e della coesione sociale – Id 414 “Riqualificazione energetica edificio ERP di via Signorini e riqualificazione del verde pubblico limitrofo” CUP B94F21000060001 – Affidamento in-house a Casa spa del servizio di svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, progettazione, direzione lavori e collaudo.

10. Mozione su “Maggiore diffusione installazione defibrillatori” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.

11. Mozione avente ad oggetto “Salvaguardia patrimonio ambientale e naturalistico dell’Area ginori” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

12. Ordine del giorno avente ad oggetto “Istituire una giornata nazionale per la mobilitazione contro i cambiamenti climatici antropogenici e in ricordo delle vittime causate” presentato dal gruppo consiliare Ecolò.

13. Mozione avente ad oggetto “Istituzione stalli di sosta denominati ‘parcheggi rosa’ riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neo-natale al seguito” presentata dal gruppo consiliare Lega.

14. Interrogazione avente ad oggetto “Quando la videosorveglianza su Quinto Basso e quali altri interventi per contrastare l’aumento di criminosità dell’area?” presentata dal gruppo consiliare Lega.

15. Interrogazione avente ad oggetto “Caserma Donati previsioni per l’area” presentata dal gruppo consiliare Lega.

16. Interrogazione avente ad oggetto “Criticità della rete recupero acque pluvie a seguito dei cambiamenti climatici” presentata dal gruppo consiliare Lega.