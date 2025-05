Consiglio comunale di Sesto Fiorentino: l’ordine del giorno

SESTO FIORENTINO – Si riunirà il 28 maggio alle 15 il consiglio comunale di Sesto Fiorentino. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale. Di seguito l’ordine del giorno. 1. Comunicazioni 2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27.02.2025. 3. Bilancio di previsione 2025-2027. Variazioni ai […]

SESTO FIORENTINO – Si riunirà il 28 maggio alle 15 il consiglio comunale di Sesto Fiorentino. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale. Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27.02.2025.

3. Bilancio di previsione 2025-2027. Variazioni ai sensi dell’art. 175 TUEL. Applicazione dell’avanzo di amministrazione.

4. Deliberazione n.75/2025 della Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Toscana – Rideterminazione delle componenti del risultato di amministrazione delle annualità 2020-2021 e successive.

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 384/2025.

6. Organizzazione servizi pubblici locali: impianti sportivi “Doccia” e pista di minimoto “Sestopista”.

7. Mozione avente ad oggetto “Implementazione integrata della legge sul fine vita”, presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Ecolò, Per Sesto e Alleanza Verdi e Sinistra.

8. Mozione avente ad oggetto “Difficile situazione nella Repubblica Democratica del Congo e risoluzione del memorandum di intesa sottoscritto da Commissione Europea e Ruanda sull’approvvigionamento di materie prime critiche”, presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Per Sesto.

9. Mozione avente ad oggetto “Promozione della parità di genere nelle imprese”, presentata dai gruppi consiliari Ecolò, Partito Democratico e Per Sesto.

10. Mozione avente ad oggetto “Per una viabilità più sicura e razionale: intervento urgente sui semafori di via Nilde Iotti e via Antonio Gramsci”, presentata dai gruppi consiliari Lega e Fratelli d’Italia.

11. Ordine del giorno avente ad oggetto “Nomina del presidente della fondazione “Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia””, presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Ecolò, Partito Democratico e Per Sesto.

12. Ordine del giorno avente ad oggetto “L’Europa scelga la pace”, presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Ecolò, Per Sesto e Partito Democratico.

13. Mozione avente ad oggetto “Convocazione urgente di un’assemblea pubblica sull’alluvione del 14 marzo 2025, la gestione dell’emergenza e le prospettive future per la sicurezza del territorio comunale”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

14. Mozione avente ad oggetto “Solidarietà e vicinanza a FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL nella trattativa di rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico”, presentata dai gruppi consiliari Per Sesto, Ecolò, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra.

15. Ordine del giorno avente ad oggetto “Revisione del DDL A.S. 1240 e tutela delle ricercatrici e dei ricercatori”, presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Ecolò, Partito Democratico e Per Sesto.

16. Mozione avente ad oggetto “Viabilità su via Gramsci nel quartiere di Quinto da viale dei Mille fino a via del Termine”, presentata dai gruppi consiliari Per Sesto, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Ecolò e Italia Viva.

17. Mozione avente ad oggetto “Interventi urgenti per la risoluzione delle criticità idrauliche nella zona tra viale di Vittorio, via di Calenzano e viale Pratese”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

18. Mozione avente ad oggetto “Incremento utili AFS SPA e potenziamento del servizio ambulatori”, presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

19. Interrogazione avente ad oggetto “Riapertura della strada provinciale 130 interrotta a seguito della recente frana ed i danni causati alle strade pedecollinari comunali, con riferimento anche all’area del parco di Isola”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

20. Interrogazione avente ad oggetto “Istituzione sportello informativo per associazioni di volontariato”, presentata dal gruppo consiliare Per Sesto.

21. Interrogazione avente ad oggetto “In merito alla realizzazione dell’ultimo tratto della tramvia dal Polo Scientifico a Piazza Spartaco Lavagnini”, presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

22. Interrogazione avente ad oggetto “Situazione parcheggi e criticità urbanistiche nel quartiere di Quinto in relazione alla nuova edificazione in via della Gora e alla realizzazione del nuovo parcheggio presso la Lilly”, presentata dal gruppo consiliare Lega.