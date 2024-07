Consiglio: interrogazione di Castro (FdI) sull’invaso del Serrone

CALENZANO – Al consiglio comunale di oggi la capogruppo di Fratelli d’Italia Monica Castro presenterà un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’invaso del Serrone.

“L’invaso del Serrone è stato inaugurato dall’attuale sindaco Giuseppe Carovani nel 2009 – scrive nell’interrogazione Castro – Considerato che, la struttura è stata cofinanziata dal Comune di Calenzano, dall’ex Provincia di Firenze e dalla Regione Toscana ed ha avuto un costo di circa 1,1 milioni di euro ed è stata realizzata dal Consorzio di bonifica dell’area fiorentina con la doppia utilità di garantire un flusso al torrente nei periodi estivi e una riserva idrica in caso di incendi boschivi. Da un mio sopralluogo, l’infrastruttura idrica si presenta in uno stato di inagibiltà e abbandono. Chiedo al sindaco per sapere se l’opera pubblica in questione è stata utilizzata come riserva idrica dal 2009 ad oggi ed in quale circostanza. Quale bacino idrico viene utilizzato in caso di grave incendio sul territorio. Gli interventi di manutenzione dell’infrastruttura idrica ordinaria e straordinaria Tutta la documentazione in possesso del Comune di Calenzano su questa opera. Se l’attuale amministrazione prevede una ristrutturazione del bacino del Serrone”.