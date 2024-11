Contributo affitto: 295 le famiglie che ne hanno diritto

SESTO FIORENTINO – Arriverà a 295 famiglie il contributo affitto erogaro dal Comune, tante sono infatti le domande che he hanno diritto. Mentre le richieste complessive arrivate all’amministrazione comunael sono state 375 e 80 quelle respinte. Rispetto al 2023 si registra una flessione del 4,3% delle richieste che si attestano comunque a un livello più […]

SESTO FIORENTINO – Arriverà a 295 famiglie il contributo affitto erogaro dal Comune, tante sono infatti le domande che he hanno diritto. Mentre le richieste complessive arrivate all’amministrazione comunael sono state 375 e 80 quelle respinte. Rispetto al 2023 si registra una flessione del 4,3% delle richieste che si attestano comunque a un livello più alto (+19%) rispetto al 2022, quando furono 315. Dal 2 al 31 gennaio 2025 gli ammessi a beneficiare del contributo dovranno inviare on line al Servizio Politiche per la casa le ricevute di pagamento del canone di locazione 2024; il contributo sarà erogato entro il mese di febbraio.

“Anche quest’anno i numeri confermano l’importanza di questo provvedimento, per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato ben 450mila euro – afferma l’assessore alla casa Massimo Labanca – Purtroppo dobbiamo registrare un disagio abitativo crescente che trova argine nelle politiche abitative che l’amministrazione porta avanti nonostante i tagli imposti dal Governo del centrodestra che anche per il 2024 ha azzerato in maniera scellerata il fondo nazionale affitti destinato ai Comuni”.