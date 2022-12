Contributo alle associazioni sportive che gestiscono gli impianti comunali

CALENZANO – Un contributo alle cinque associazioni sportive che gestiscono gli impianti comunali per aiutarle a far fronte al caro energia. La giunta comunale ha deliberato di stanziare un contributo una tantum di 10.264 euro, suddivisi tra le cinque associazioni che hanno in gestione i campi sportivi di Carraia, di Settimello, della Fogliaia, la piscina comunale e il palazzetto dello sport. Oltre a una quota fissa di 1000 euro ad associazione, la parte variabile del contributo è stata calcolata in base alla percentuale dell’incremento medio dei costi energetici di luce e gas sostenuti dai gestori, calcolato comparando le fatturazioni di energia elettrica e riscaldamento, dei periodi agosto-ottobre 2021 e 2022. “Dopo il bando dei contributi alle famiglie per sostenere le spese sportive – commenta l’assessore allo sport, Laura Maggi – per cui sono arrivate 394 domande, di cui 362 ammissibili e che sono adesso in fase di istruttoria, come annunciato andiamo anche a dare un sostegno alle associazioni che hanno in gestione gli impianti comunali e che si trovano a fare i conti con il rincaro energia. Sappiamo che la situazione non è semplice e, soprattutto, che i rincari dell’energia proseguiranno anche nel prossimo anno. Per questo chiediamo con forza anche l’intervento del Governo, che metta in atto le strategie più opportune per fronteggiare le gravi difficoltà che mettono a repentaglio le attività delle associazioni sportive, fondamentali per la promozione dello sport e degli stili di vita sani”.