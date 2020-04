Covid-19. Bonus spesa e pacchi alimentari

CALENZANO – Un doppio canale per assistere le famiglie in difficoltà in questo periodo di emergenza, utilizzando i 95.110,06 euro destinati dal Governo al Comune di Calenzano. Una parte saranno utilizzati per distribuire buoni spesa, l’altra per consegnare pacchi alimentari di prima necessità, tramite il Centro di Ascolto Interparrocchiale di Calenzano.

“Un sostegno diretto per dare un po’ di respiro immediato alle famiglie in difficoltà – ha commentato il sindaco Riccardo Prestini – a tutti quei lavoratori che oggi si trovano senza tutele, ai proprietari delle piccole imprese, dei negozi, agli artigiani, in breve a tutti coloro che hanno dovuto sospendere la propria attività e che hanno problemi immediati di liquidità. Una modalità che è stata anticipata anche a tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. Faccio un appello a tutti i calenzanesi che invece oggi si trovano in situazioni più stabili: donate alimenti o fondi per poter aumentare la nostra capacità di assistenza”.