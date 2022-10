Create a Calenzano le aiuole per le api

CALENZANO – Delle aree fiorite per richiamare, nutrire e accogliere le api, insetti fondamentali per preservare la biodiversità. Sono state realizzate in due rotatorie, in via Garibaldi e in via Ponte alla Marina, e in un’aiuola spartitraffico all’incrocio tra via Garibaldi e via Puccini, impiegando piante come lavanda, rosmarino e crisantemi di vari colori. Sulle […]

L’iniziativa rientra nell’ambito del “Mese dell’ambiente” che ha in programma momenti di approfondimento, convegni e camminate dedicati a lotta ai cambiamenti climatici, apicoltura, valorizzazione della risorsa idrica. “Abbiamo deciso di prevedere nei nostri spazi pubblici – commenta l’assessore all’ambiente Irene Padovani – delle piante attrattive per questi insetti fondamentali per la biodiversità. Partiamo con queste tre aree con l’obiettivo di estendere il progetto ad altre zone cittadine. Calenzano fa parte della rete nazionale dei Comuni amici delle api e ha sottoscritto un accordo con l’Associazione regionale produttori apistici toscani che prevede azioni di tutela delle api e dell’apicoltura e di sensibilizzazione della popolazione su questi temi, ad esempio con progetti formativi nelle scuole e incontri con i cittadini”.