Da questo pomeriggio saranno riaperte le tre aree cani di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Gli spazi erano stati chiusi in seguito ai provvedimenti di contenimento dell’emergenza Covid-19. E da questo pomeriggio saranno riaperte le tre aree cani del territorio che erano state chiuse dall’amministrazione comunale a seguito delle indicazioni di prevenzione e sicurezza per l’emergenza Covid -19. All’interno delle tre aree, quella a Malmantile nei giardini delle Quattro strade, al parco Fluviale e ai giardini di via Gramsci a fianco della scuola Santa Maria a Castagnolo, occorrerà rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro, indossare la mascherina e evitare assembramenti.