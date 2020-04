Dal 1 Maggio la Regione consente l’attività motori all’aperto nel comune

CALENZANO – La Regione Toscana consente l’attività motoria all’aperto nel territorio comunale. Quindi dal 1 maggio è possibile svolgere attività motoria all’aria aperta, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione (quindi senza l’utilizzo dell’auto per raggiungere il luogo della passeggiata), all’interno del territorio del Comune di residenza. L’attività motoria dovrà essere individuale o tra residenti nella stessa abitazione. E’ consentito l’accompagnamento di figli minori e persone non autosufficienti. Durante l’attività motoria, genitori e figli minori, accompagnatori e persone non autosufficienti e residenti nella stessa abitazione non dovranno mantenere la distanza di almeno 1,8 metri. Tale distanza dovrà essere mantenuta da altre persone o gruppi, in presenza dei quali si dovrà indossare la mascherina