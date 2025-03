Dal Ministero finanziamenti per il teatro della villa medicea di Poggio a Caiano, la soddisfazione di Palandri

POGGIO A CAIANO – “Apprendo con viva soddisfazione la notizia dei 325mila euro stanziati dal ministero della cultura per la villa medicea di Poggio a Caiano”. Lo dice il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri. “Si tratta di una notizia che non capita tutti i giorni – aggiunge il primo cittadino – perché si parla di una somma considerevole che il ministero ha destinato alla villa medicea della nostra cittadina. Nello specifico – prosegue il sindaco – il soldi serviranno per il recupero, monitoraggio strutturale e il ripristino del teatro delle commedie che si trova a pian terreno della villa, un gioiello all’interno di un altro gioiello”. Oltre a questa somma, il ministero della cultura, lo scorso anno, ha stanziato 1 milione e 200.000 euro per la villa medicea, cifra che servirà per il consolidamento, ripristino e restauro del loggiato e della terrazza perimetrale della villa, poi per il recupero di aree espositive e multifunzionali. Una parte di questi fondi servirà per il recupero del torrino ovest e dei bagni pubblici. E’ di due mesi fa (3 gennaio) la visita alla villa medicea dell’onorevole Alessandro Amorese della commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati accompagnato dall’onorevole Chiara La Porta. “Questo forte impegno del Ministero e dei parlamentari La Porta e Amorese che ringrazio a nome di Poggio a Caiano – conclude Palandri – rappresenta un segno tangibile di vicinanza e collaborazione al nostro Comune”.