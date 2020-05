Didattica a distanza, 500 mila euro dalla Regione alle scuole toscane

CAMPI BISENZIO – Per fornire supporto agli istituti scolastici della Toscana per la realizzazione della didattica a distanza attivata a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19, la Regione Toscana, sulla base di una specifica ricognizione effettuata dall’Ufficio scolastico regionale, destina 500 mila euro alle scuole toscane per l’acquisto di tablet, portatili ed altri dispositivi necessari a favorire la didattica a distanza. Le scuole poi provvederanno a dare gli strumenti in comodato gratuito alle famiglie che ancora ne risultano sprovviste.