Domenica senza luce per lavori di Enel

CALENZANO – Domenica a luce spenta. E’ quanto avverrà domenica 2 ottobre quando Enel, interromperà l’energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti. L’energia elettrica mancherà dalle 9 alle 17, in via Ponte alla Marina, via di Prato, via del Molino, via Capalle, via Pergolesi, via Cilea. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati […]

CALENZANO – Domenica a luce spenta. E’ quanto avverrà domenica 2 ottobre quando Enel, interromperà l’energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti. L’energia elettrica mancherà dalle 9 alle 17, in via Ponte alla Marina, via di Prato, via del Molino, via Capalle, via Pergolesi, via Cilea. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Per informazioni è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un Sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.