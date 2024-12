Donato il quadro “Le Ricamatrici” di Gioacchino Toma: un omaggio alla memoria e alla cultura.

CAMPI BISENZIO – Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la Sala Oriana Fallaci del Comune di Campi Bisenzio, la cerimonia ufficiale di donazione del quadro “Le Ricamatrici” del celebre artista Gioacchino Toma. Appuntamento che ha visto la partecipazione del sindaco Andrea Tagliaferri, del vicesindaco Federica Petti e delle sorelle Anna e Stefania Balestri, donatrici dell’opera. Il dipinto, che misura 90,5 x 70,5 cm, è stato donato in memoria dei genitori delle sorelle Balestri, Ugo Balestri e Silvana Mugnaioni: l’opera sarà esposta permanentemente nella Sala Oriana Fallaci, un luogo simbolico per la cultura e il dialogo della comunità campigiana. “Ringraziamo profondamente Anna e Stefania Balestri per avere scelto di condividere questo tesoro con la nostra città, – ha detto il sindaco Tagliaferri – la Sala Oriana Fallaci sarà la cornice ideale per valorizzare questa straordinaria opera, che arricchirà il nostro patrimonio culturale e manterrà viva la memoria dei loro genitori”. “Campi Bisenzio si dimostra ancora una volta città della cultura, – ha aggiunto il vicesindaco Petti con delega alla cultura – grazie a questa donazione il patrimonio artistico campigiano accoglie un dipinto di Gioacchino Toma, artista importante dell’800 e patriota italiano, le cui opere sono collocate in vari musei italiani”. “Il quadro de “Le Ricamatrici” di Gioacchino Toma, esponente della scuola napoletana dell’800, rappresenta per noi un simbolo di gratitudine verso i nostri genitori e verso il Comune di Campi Bisenzio, – hanno detto le sorelle Balestri – questo luogo è profondamente legato alle nostre radici: qui sono nati i nostri nonni materni e la nostra mamma. È qui che Ugo e Silvana si sono incontrati e hanno coronato il loro amore nella Chiesa di Santo Stefano”.