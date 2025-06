Due serate di shopping estivo

CALENZANO – Calenzano si prepara a vivere due serate estive all’insegna della cultura, del divertimento e dello shopping. Gli appuntamenti dell’11 e del 18 luglio vedranno il centro cittadino trasformarsi in un vivace spazio di socialità con sfilate, musica, sbandieratori e negozi aperti fino a mezzanotte. “Siamo molto felici di aver rilanciato questa iniziativa, dopo alcuni anni di pausa – commenta l’assesore Marco Venturini – Grazie alla preziosa collaborazione dei commercianti e delle associazioni del territorio, i calenzanesi potranno trascorre le serate estive passeggiando tra le vie del centro, piazza Vittorio Veneto, via Roma, via Puccini e parte di via Giusti, dove troveranno negozi aperti, attività di intrattenimento e momenti di aggregazione per la cittadinanza”. Un’occasione perfetta, quindi, per riscoprire il cuore di Calenzano e i suoi abitanti nelle calde serate estive.