È nato a Sesto Fiorentino il Centro della Comunità Democratica Bielorussa

SESTO FIORENTINO – Taglio del nastro questa mattina del Centro della Comunità Democratica Bielorussa in Italia, nuovo spazio dedicato al dialogo, alla solidarietà e allo scambio culturale a sostegno della comunità civile bielorussa. Lo spazio culturale si trova in via Garibaldi 79 in un appartamento al piano terra. Qui i cittadini bielorussi potranno ritrovarsi e promuovere attività culturali. Oggi In Italia ci sono circa 9500 bielorussi, mentre in Toscana i bielorussi sono 550. All’inaugurazione era presente Sviatlana Tsikhanouskaya, presidente eletta della Belarus oltre a Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Serena Sassolini, presidente del consiglio comunale di Sesto Fiorentino, Cristina Manetti, assessore alla cultura della Regione Toscana. “Firenze è stato un esempio importante per l’apertura di questo Centro – ha detto Picierno – Sviatlana Tsikhanouskaya svolge un ruolo importante per la comunità bielorussa, per tutti coloro che lottano per la libertà e per la democrazia e quindi avere un luogo nel quale le voci dei dissidenti vengono ascoltate. È un segnale importante per il nostro paese e per l’Europa ed è un simbolo di quello che l’Europa deve essere accogliere le voci di chi lotta per la democrazia e per la libertà e ascoltarle in un momento in cui la nostra democrazia viene minacciata ogni giorno sempre di più da autocrati e da dittatori”. Sviatlana Tsikhanouskaya che ha dovuto lasciare il proprio Paese, ha spiegato di “essere fiera dell’apertura di questo il primo centro della comunità a Firenze che diventerà un luogo dove riunirsi di collaborazione nello spirito comune della democrazia”. All’interno dello spazio di via Garibaldi potranno essere organizzati eventi culturali e di attività artigianali.