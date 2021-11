El.En, leader per i laser, una realtà sempre in crescita. Intervista al direttore generale del Gruppo, Salvadeo

CALENZANO – Un’eccellenza non solo tra le aziende del territorio, ma anche italiana e internazionale. La El.En, leader nel settore dei laser, è una azienda preziosa per la sua attività in grado di intervenire in settori diversi da quelli medicali a quelli artistici. Per conoscere meglio la El.En la cui sede è a Calenzano abbiamo […]

CALENZANO – Un’eccellenza non solo tra le aziende del territorio, ma anche italiana e internazionale. La El.En, leader nel settore dei laser, è una azienda preziosa per la sua attività in grado di intervenire in settori diversi da quelli medicali a quelli artistici. Per conoscere meglio la El.En la cui sede è a Calenzano abbiamo intervista Paolo Salvadeo, Direttore Generale del Gruppo El.En.

El.En. rappresenta un’eccellenza tra le aziende per l’innovazione nel settore dei laser. La sede è a Calenzano, in una delle aree più industrializzate della Piana fiorentina. Quale rapporto c’è con il territorio?

Il rapporto con il territorio è molto stretto. Numerosi nostri fornitori ed assemblatori hanno sede nella Piana. Inoltre, molte delle nostre risorse produttive, o di staff, o manageriali, vengono dall’area. Solo nel 2021 abbiamo assunto circa 100 nuove persone, moltissime delle quali residenti in zona. Abbiamo un rapporto particolare anche con alcune scuole tecniche di formazione del territorio, e

Quando si parla di laser si pensa subito all’uso medicale, ma i laser di El.En sono utilizzati anche nel mondo dell’arte. Come sta andando questo settore?

Il segmento del restauro, con il laser, dei beni culturali, è importantissimo per noi. Sebbene esso rappresenti una percentuale molto contenuta del nostro fatturato, è indirettamente un validissimo strumento di marketing, che ci da credibilità soprattutto nel settore medicale estetico ed in quello chirurgico. Possiamo infatti ragionevolmente affermare che la cura che abbiamo su un Michelangelo, un Leonardo o un Raffaello, è in qualche modo ”trasposta” sulla pelle in dermatologia e sui tessuti in chirurgia. E poi resta centrale l’onore e l’orgoglio di poter tramandare alle future generazioni il pensiero dei grandi maestri del passato.

Tornando allo specifico business dei beni culturali, esso è in costante espansione.

Il nuovo target è inoltre quello di poter operare pulitura laser su superfici sempre più ampie (ad esempio le facciate di chiese e palazzi) a grande velocità, attraverso recentissimi ritrovati, uno su tutti il nostro nuovo sistema a fibra ottica attiva modello Infinito a 300 W.

Chi è il candidato ideale per lavorare alla El.En?

La risposta non può che essere molto articolata. Dipende ovviamente dalla funzione, o dalla divisione alla quale afferirà il candidato, nonchè dal ruolo ad egli/ella richiesto. Resta il fatto che il candidato ideale deve essere, oltre che diplomato o laureato, molto sveglio, reattivo, con tanta voglia di lavorare, meglio se tecnicamente preparato, e dotato di una particolare curiosità intellettuale, e capacità di problem solving.

El.En e le società collegate sono in crescita costante, anche durante il periodo della pandemia, quali sono gli obiettivi per il futuro?

Durante la Pandemia non abbiamo mai smesso di investire in ricerca e sviluppo, ed abbiamo potenziato numerose attività di marketing digitale. Il futuro mira ad una espansione del business, con il supporto sia di Ricerca e Sviluppo, che della nostra Ingegneria e delle nostre Operations. Essendo trainante il settore medicale, il tutto non può che passare da un rafforzamento della cosiddetta funzione regolatoria, ovvero del team che garantisce il mantenimento e l’accrescimento delle nostre certificazioni di prodotto in tutto il mondo. Ma anche il settore industriale, sia del taglio lamiera, che delle sorgenti laser, ci potrà dare grandi soddisfazioni, conquistando nuovi spazi, e trovando nuove applicazioni, in nicchie di mercato molto interessanti e promettenti.