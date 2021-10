Elezioni. Al sindaco Falchi i complimenti dell’on. Boccia del PD

SESTO FIORENTINO – I complimenti per i risultati raggiunti nelle ultime elezioni amministrative al sindaco Lorenzo Falchi arrivano dall’onorevole Francesco Boccia responsabile Enti locali della segreteria nazionale PD ed ex Ministro per gli affari regionali. “Complimenti a Piero Giunti per l’elezione a sindaco di Reggello e a Lorenzo Falchi per la riconferma a sindaco di […]

SESTO FIORENTINO – I complimenti per i risultati raggiunti nelle ultime elezioni amministrative al sindaco Lorenzo Falchi arrivano dall’onorevole Francesco Boccia responsabile Enti locali della segreteria nazionale PD ed ex Ministro per gli affari regionali. “Complimenti a Piero Giunti per l’elezione a sindaco di Reggello e a Lorenzo Falchi per la riconferma a sindaco di Sesto Fiorentino; buon lavoro a tutti gli eletti in consiglio comunale. Nell’amministrazione delle città e nell’affrontare le tante sfide che li attendono potranno sempre contare sul sostegno e il supporto di tutta la comunità del Partito democratico”.