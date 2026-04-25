Elezioni. Liste a sostegno della candidata a sindaco Beatrice Corsi

SESTO FIORENTINO – Sono due le liste che sostengono la candidatura di Beatrice Corsi: Ecolò e Sesto CollettivA. Ecco l’elenco dei candidati al consiglio comunale delle due liste. Lista Ecolò
Sara Leggio, Dante Marchionni, Ornella Marini, Paola Cavallero, Isabella Procopio, Stefano Martella, Simone Oddo, Francesca Ugolini, Giuseppe Bruno, Stefania Barbarini, Bruno Formato, Marco Nardi, Dragoescu Cornelia-Alina, Chiara Costagli, Carlotta Raspanti, Marco Mucini, Gualberto Fiori, Pietro Domenico Giovannoni, Giulio Signorini, Samuele Degli Innocenti, Martina Miedico, Diletta Bistondi, Irene Matera, Elisa Ciuti.
Lista Sesto CollettivA
Chiara Mocci, Livio Mussi, Barbara Bisignano, Massimo Doni, Serena Maoggi, Gabriele Frandi, Angela Sagrinati, Sandro Targetti, Elisa Romano, Giuseppe Ianniello, Francesca Bellucci, Lorenzo Sodero, Bianca Galmarini, Duccio Vignoli, Giada Funghi, Maurizio Ruggiero, Lidia Bucci, Mario La Russa, Daniela Boschi.