“Estra notizie”: dal mese di luglio la conferma di un gruppo solido, ma anche dell’attenzione alle buone pratiche

PRATO – Ancora tante informazioni utili, contenute e raccontate in “Estra notizie” del mese di luglio: l’innalzamento di affidabilità del Gruppo Estra certificata da Cerved Rating Agency con la maggiore sicurezza e solidità finanziaria e gestionale. Per poi passare all’apertura del bando della quarta edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche” riservata alle associazioni del territorio impegnate a mettere in risalto il valore educativo dello sport. E ancora: Centria, la società di distribuzione del gas del gruppo Estra, ha deciso di abbattere i costi di allacciamento con una tariffa a costo zero per i nuovi. E, infine, un’occhiata ai dividendi che Estra distribuirà ai propri azionisti, a seguito dell’approvazione del bilancio 2023 da parte dell’assemblea dei soci. Buona visione.