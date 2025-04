Farmapiana, sabato 5 aprile il taglio del nastro della nuova farmacia Palagetta

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro domani mattina, sabato 5 aprile, alle 10 per la nuova farmacia comunale Palagetta aperta al Coop.fi inaugurato nei giorni scorsi. “Un nuovo spazio moderno e accogliente – dicono dalle farmacie comunali Farmapiana – per offrire il migliore servizio alla comunità. Ti aspettiamo per scoprire insieme la nostra nuova farmacia. […]

CAMPI BISENZIO – Taglio del nastro domani mattina, sabato 5 aprile, alle 10 per la nuova farmacia comunale Palagetta aperta al Coop.fi inaugurato nei giorni scorsi. “Un nuovo spazio moderno e accogliente – dicono dalle farmacie comunali Farmapiana – per offrire il migliore servizio alla comunità. Ti aspettiamo per scoprire insieme la nostra nuova farmacia. Come spiega il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca, “la strategia di essere presenti nei grandi supermercati la portiamo avanti da anni con successo. Lo dimostrano le scelte fatte a

Lastra a Signa, Borgo San Lorenzo e naturalmente al Centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio. Tutto questo, però, senza venire meno alla nostra funzione principale, che è quella di un presidio sul territorio con tante farmacie di prossimità come quella di Capalle o di Campomigliaio, sempre in Mugello. La scelta di via Palagetta era stata fatta dal precedente Consiglio di amministrazione e noi l’abbiamo confermata convintamente”.

Tante le novità previste nella nuova farmacia, “con servizi al passo con i tempi e con le trasformazioni sociali e demografiche del nostro territorio e dell’epoca che stiamo vivendo. Pertanto, se da un lato abbiamo strutturato la distribuzione dei farmaci in maniera più snella grazie a una vera e propria “robotizzazione”, con tempi di consegna migliori, stiamo pensando di dotare la farmacia di via Palagetta anche di un punto Cup”. Ma Farmapiana è impegnata su più fronti, a partire dal progetto della nuova Casa della salute a Campi Bisenzio, ma anche a una serie di investimenti negli altri Comuni, a Calenzano per esempio, con i nuovi ambulatori a Signa e con il rifacimento della farmacia di Borgo San Lorenzo. In tutto ciò, la migliore espressione del lavoro che stiamo portando avanti è dimostrata dal voto sempre unanime di tutto il Consiglio di amministrazione, rappresentativo di tutti i Comuni soci di Farmapiana”.