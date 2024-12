CALENZANO – L’amministrazione comunale di Calenzano ha aderito alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency, per affermare il principio costituzionale, sancito dall’articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (…)”. Lunedì 23 dicembre si svolgerà una fiaccolata per la pace per ribadire che il Comune […]

CALENZANO – L’amministrazione comunale di Calenzano ha aderito alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency, per affermare il principio costituzionale, sancito dall’articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (…)”. Lunedì 23 dicembre si svolgerà una fiaccolata per la pace per ribadire che il Comune di Calenzano ripudia la guerra. Il ritrovo sarà alle 18 in piazza Vittorio Veneto.