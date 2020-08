FiPiLi: una vettura va fuori strada: intervento dei Vigili del fuoco

LASTRA A SIGNA – Una vettura, per cause ancora da accertare, è uscita fuori dalla sede stradale mentre transitava sulla Fi-Pi-Li allo svincolo di Lastra a Signa in direzione Livorno. Sul posto sono interventui i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest.Gli occupanti all’arrivo del personale vigili del fuoco erano già fuori […]

LASTRA A SIGNA – Una vettura, per cause ancora da accertare, è uscita fuori dalla sede stradale mentre transitava sulla Fi-Pi-Li allo svincolo di Lastra a Signa in direzione Livorno. Sul posto sono interventui i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest.

Gli occupanti all’arrivo del personale vigili del fuoco erano già fuori dalla vettura e gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza. Sul posto anche l’autogru per le operazioni di recupero della vettura. Per il momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità sulla Fi-Pi-Li.