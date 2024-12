Florence Lights Up: dal 7 dicembre la città “si accende” di luci per il Natale

FIRENZE – Luci accese su Firenze per il Natale a partire dal 7 dicembre e fino al 7 gennaio 2025 con Florence Lights Up. L’iniziativa, nata come spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce, è promossa dal Comune di Firenze – Assessorato sviluppo economico e turismo e Fondazione MUS.E, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con […]

FIRENZE – Luci accese su Firenze per il Natale a partire dal 7 dicembre e fino al 7 gennaio 2025 con Florence Lights Up. L’iniziativa, nata come spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce, è promossa dal Comune di Firenze – Assessorato sviluppo economico e turismo e Fondazione MUS.E, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo siti Unesco città creative”. Ponte Vecchio torna a essere illuminato dalle suggestioni visive del video-mapping che incanterà cittadini e visitatori. “Le molteplicità di forme, volumi, colori e superfici del ponte tra i più conosciuti al mondo, saranno la tela su cui i videoartisti sono invitati a stendere le tematiche di quest’anno”, come spiegano gli organizzatori, in linea con la campagna di comunicazione Enjoy Respect Firenze, sviluppata da Fondazione Destination Florence, un invito a godere delle bellezze della città con cura e rispetto verso il patrimonio. Oggetto dei giochi luminosi saranno anche le facciate di Palazzo Vecchio e della chiesa di San Paolino, Santa Maria Novella, la facciata della Camera di Commercio, e il Giardino Mediceo di Palazzo Medici Riccardi dove sarà possibile ammirare uno speciale Albero di Natale.

Le luminarie non riguarderanno solo il centro storico di Firenze ma andranno ad accendere per tutto il periodo delle festività anche gli altri quattro quartieri fiorentini: nel Quartiere 2 previste illuminazioni in piazza delle Cure, nel Quartiere 3 sarà protagonista piazza Acciaiuoli al Galluzzo, dove svetterà un albero di 10 metri. E ancora Piazza dell’Isolotto, nel Quartiere 4, sarà accesa di luci. Infine, nel Quartiere 5 comparirà una stella in Piazza Dalmazia, oltre ad un’illuminazione nel Parco di San Donato. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con Firenze Smart che si è occupata degli allestimenti natalizi in molte piazze e strade della città con circa 52 alberi di Natale. Per le festività natalizie, inoltre, il Museo Novecento invita il duo di artisti Angela Detanico e Rafael Lain, consacrati in questi giorni al Centre Pompidou di Parigi in occasione del prestigioso Prix Marcel Duchamp. I due artisti presenteranno Flowering of light, una grande installazione video a cura di Sergio Risaliti, nella Sala d’Arme a Palazzo Vecchio, che aprirà al pubblico da domenica 8 dicembre 2024 fino a mercoledì 8 gennaio 2025. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Gucci.

Sara Coseglia