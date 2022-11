Fotovoltaico, soddisfazione di Ecolò

SESTO FIORENTINO – “Ecolò Sesto Fiorentino continua il proprio impegno assunto lo scorso anno nei confronti dei tanti sestesi che hanno dato credito ad un nuovo gruppo politico”: a dirlo è il capo gruppo Ecolò Sesto Fiorentino Stefano Martella dopo l’approvazione all’unanimità del consiglio comunale della delibera che prevede modifiche al regolamento edilizio unitario con il Comune di Calenzano per facilitare l’installazione di pannelli fotovoltaici. “Lo scorso 6 ottobre la mozione depositata in Comune da Ecolò Sesto ha iniziato la revisione del regolamento Edilizio in vigore (unificato con Calenzano), nella logica di una concreta possibilità per il contrasto del rincaro energetico, la tutela dell’ambiente, favorendo il progresso ‘sostenibile’. Alla mozione è seguita poi la proposta di delibera numero 125 del 25 ottobre scorso, con l’obiettivo di rendere operativo il testo della nostra mozione, che è stata votata all’unanimità”. ”Siamo soddisfatti – conclude Martella – perché questo atto è un altro tassello del puzzle che, dalla costituzione delle Comunità Energetiche, passando per il Bio distretto fino all’implementazione della rete ciclabile (tutte mozioni presentate da Ecolò e approvate anch’esse all’unanimità dal consiglio comunale di Sesto), sta delineando un futuro sempre più sostenibile che permetterà di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza impedire alle generazioni future di far fronte ai propri bisogni. Questa vittoria da una parte ci appaga del tanto lavoro fatto, ma al contempo ci sprona a fare sempre di più raccogliendo le esigenze della comunità e proponendo soluzioni pratiche ed efficaci”.