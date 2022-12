Fratres: un furgone sponsorizzato per le donazioni

SESTO FIORENTINO – La Fratres sestese ha raggiunto un accordo con “Muoversi e non solo” per ottenere un furgone Renault Kangoo per le necessità dell’associazione. Il furgone sponsorizzato sarà consegnato nella primavera 2023 comprensivo di assicurazione e verrà utilizzato per l’attività della Fratres. Sono 1200, infatti, i soci a Sesto Fiorentino, una realtà presente sul […]

SESTO FIORENTINO – La Fratres sestese ha raggiunto un accordo con “Muoversi e non solo” per ottenere un furgone Renault Kangoo per le necessità dell’associazione. Il furgone sponsorizzato sarà consegnato nella primavera 2023 comprensivo di assicurazione e verrà utilizzato per l’attività della Fratres. Sono 1200, infatti, i soci a Sesto Fiorentino, una realtà presente sul territorio da 55 anni mentre la presidenza di Stefano Bonsi ha permesso negli ultimi quattro anni una crescita esponenziale fino all’obiettivo, quasi raggiunto, nel 2022 di 2000 donazioni. “Nel 2021 le donazioni sono state 1700 – precisa Bonsi – ma contiamo di raggiungerne 2000 quest’anno. Il pulmino ci servirà per accompagnare i nostri volontari soli nei centri trasfusionali di Firenze e di Prato e sarà utilizzato anche per il trasporto del nostro materiale informativo e promozionale durante gli eventi, ne facciamo circa 50 l’anno”. Nei prossimi giorni inizierà da parte di “Muoversi e non solo” la campagna di raccolta pubblicitaria per il furgone e sarà rivolta agli imprenditori, ai commercianti e agli artigiani della zona di Sesto Fiorentino e Calenzano.