Furti su auto in sosta. Denunciati dai Carabinieri due persone per ricettazione

CALENZANO – Due persone sono state denunciate per ricettazione, nel corso della mattinata, dai Carabinieri della Compagnia di Signa nell’ambito dei servizi tesi alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio

I due cittadini cinesi Y.Z.. 33 anni e L.R. 29 anni, con diversi precedenti alle spalle, sono stati fermati da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo di Signa, nel corso di mirati controlli finalizzati ad arginare i furti su auto.



Nella circostanza gli stessi sono stati trovati in possesso di alcuni oggetti provento di furti su auto in sosta commessi la scorsa notte in via Giusti, nel comune di Calenzano. denunciato in stato di libertà due cittadini cinesi, responsabili in concorso di ricettazione aggravata.La refurtiva, che era stata nascosta all’interno della vettura nella disponibilità dei malfattori, è stata restituita agli aventi diritto