Furto della cassa automatica nel bar

SESTO FIORENTINO – Furto nel Bar Pasticceria Gemelli di via di Querceto. Ignoti, nella tarda serata di lunedì, hanno portato via la cassa automatico contenente circa 18mila euro. Il proprietario della pasticceria ha postato sui social un annuncio raccontandado che il furto è avvenuto attorno alle 21.33 e per chiedere, a chi magari potesse aver visto la cassa automatica, di contattarlo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Signa. “Sono entrato al lavoro poco dopo la mezzanotte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre – racconta il titolare del Gemelli Bar e anche pasticciere Alberto Innocenti – e ho notato subito che in terra c’erano le caramelle che si trovavano accanto alla cassa automatica, un apparecchio cambiasoldi che era stata portata via”.

“E’ un apparecchio pesante, circa 40 chili. Nel bar è entrata una persona sfondando la porta d’ingresso – racconta Innocenti – e in pco tempo ha staccato i fili di collegamento della cassa automatica e l’ha portata via. Il tutto è avvenuto con rapidità, al massimo in trenta secondi. La porta, che è blindata, è stata scassinata. Non abbiamo allarme, lo ripeto sono stati estremamente rapidi”.

“Chi ha portato via la cassa automatica – dice Innocenti – credo non fosse da solo, c’è voluto sicuramente un mezzo per trasportarlo”. Secondo il titolare del bar chi ha organizzato il furto conosceva bene il locale e gli orari di chi ci lavora. “Conosceva le nostre abitudini, – spiega Innocenti – questa è una delle poche pasticcerie dove noi entriamo molto presto la notte, mentre di solito i pasticceri entrano verso le 2-2.30. La nostra è una scelta data dal fatto che, aprendo alle 6, vogliamo avere tutte la parte dei dolci già pronta”. Dopo il furto l’annuncio sui social per recuperare almeno la cassa automatica anche se vuota. “Questo macchinario è molto caro – spiega Innocenti – e quindi speriamo di poterlo ritrovare”.