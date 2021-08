Gandola (FI) Quercioli (LdC) “In estate continua il problema della mancata sicurezza, come la rissa di via Chiella in pieno giorno”

CAMPI BISENZIO – Estate e sicurezza delle città: il capogruppo di Forza Italia Paolo Gandola e Maria Serena Quercioli, capogruppo di Liberi di Cambiare sottolineano che “durante questi mesi estivi sta continuando, imperturbato, il problema della mancata sicurezza e della necessità di ripristinare la quiete pubblica in più̀ zone di Campi Bisenzio tra il capoluogo, San Martino, San Lorenzo e San Donnino”.

“A farne le spese, oltre ai cittadini sono anche troppo spesso gli esercenti del nostro territorio, – proseguono i due esponenti politici – come raccontato in questi giorni dai gestori del Bar Dante che hanno subito l’ennesimo furto di alcolici dal magazzino del locale pur essendo presente in piazza del Comune, in pieno centro storico e a due passi dal comando della Polizia Municipale. I residenti lamentano di non sentirsi sicuri perché la sera giardini e piazze vengono presi d’assalto da bande di giovani che schiamazzano fino a tarda notte e che vandalizzano tutto ciò che trovano. Continuano imperturbati anche i furti presso il parcheggio di villa Montalvo dove i vetri delle auto sono divelti quasi quotidianamente per rubare ciò si trova all’interno delle autovetture. Danneggiamenti si evidenziano, altresì, ai marciapiedi, panchine, cartelli stradali e lampioni pubblici. Così come vere e proprie risse ed accoltellamenti sono all’ordine del giorno, l’ultima rissa è avvenuta in via Chiella con il sangue dei feriti rimasto per terra a segnare la situazione di pericolo presente in città e l’assoluto degrado a cui i residenti non intendono soccombere”.

Sicurezza, dicono Gandola e Quercioli, che manca non solo la sera, ma anche durante il giorno. “La rissa invia Chiella – spiegano Gandola e Quercioli – è avvenuta in pieno giorno ed è continuata nonostante la presenza di ben 3 pattuglie dei Carabinieri a cui va il nostro ringraziamento per la professionalità e l’impegno profuso. Una situazione inaccettabile di degrado e pericolo che dovrebbe sollecitare un’immediata inversione di rotta da parte dell’amministrazione comunale e degli organi preposti al controllo della sicurezza in Città. Insomma, un insieme di atti vandalici e vere e proprie scorribande che rendono ormai invivibili e pericolose troppe zone della città”.

Gandola e Quercioli chiedono l’installazione di telecamere quali deterrenti i malviventi. “Da parte nostra – continuano gli esponenti di centrodestra – abbiamo già chiesto l’installazione di telecamere amiche che possano essere dei reali deterrenti contro questo brutto andazzo, così come chiediamo da anni alle autorità̀ preposte di effettuare continui appostamenti nelle zone per cercare di limitare la problematica che ha oramai superato la soglia di tollerabilità̀, l’adozione del daspo urbano, l’attivazione anche a Campi del progetto del controllo di vicinato ma l’amministrazione comunale non ha inteso attivarsi in tal senso di fatto negando la situazione di gravità presente in Città. Allo stesso modo rimangono in silenzio anche le categorie economiche degli esercenti, nonostante inizino ad essere molti i commercianti del territorio che segnalano il loro stato di preoccupazione ed esasperazione”.