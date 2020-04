Giampiero Fossi: “Anche oggi nessun nuovo caso a Signa”

SIGNA – Anche oggi nessun nuovo caso a Signa. 32 casi in Toscana, 5 a Firenze.

“Sì, l’aria si sta davvero rasserenando.

Stiamo procedendo verso la fine di questa epidemia, – dice il sindaco Giampiero Fossi – la partita non è ancora vinta e quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Fino al 4 maggio restano in vigore gli obblighi di legge attuali. Nei prossimi giorni fornirò esatte indicazioni per quanto riguarda il comportamento da tenersi dal prossimo lunedì. Un abbraccio a tutti gli ammalati e ai loro cari. Sentite condoglianze alla Polizia di Stato per la morte dell’agente Pasquale Apicella caduto per garantire la nostra sicurezza”.