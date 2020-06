Giampiero Fossi: “Da sette giorni non abbiamo nessun nuovo contagio”

SIGNA – Anche oggi nessun nuovo caso a Signa. “Da sette giorni – dice il sindaco Giampiero Fossi – non abbiamo nuovi contagi e mancano soltanto due conferme dai tamponi per poter dire che, almeno per adesso, il virus non è più presente. Nella Città metropolitana di Firenze invece si sono riscontrati 2 nuovi casi, […]

