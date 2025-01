Giochi in Biblioteca, serate nella Sala Ragazzi

SESTO FIORENTINO – Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri riprendono gli appuntamenti nella Sala Ragazzi, tanti eventi per ogni età e per tutti i gusti, tra laboratori, letture, animazioni e giochi. Martedì 14 gennaio dalle 20,30 alle 23 un nuovo appuntamento con i giochi da tavolo. Nella serata i best seller 2024 presentati da Massimo di Gamelot e […]

SESTO FIORENTINO – Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri riprendono gli appuntamenti nella Sala Ragazzi, tanti eventi per ogni età e per tutti i gusti, tra laboratori, letture, animazioni e giochi. Martedì 14 gennaio dalle 20,30 alle 23 un nuovo appuntamento con i giochi da tavolo. Nella serata i best seller 2024 presentati da Massimo di Gamelot e da Chiara & Mel di Lovedraft. Sabato 18 gennaio dalle 14,30 un nuovo appuntamento in biblioteca con i giochi di ruolo. Giochi per adulti e per ragazzi. Prenotazioni al link evento giochi di ruolo Informazioni in biblioteca al telefono: 055 4496851.