Gite estivi degli anziani: 177 i partecipanti

CALENZANO – Sono state 177 le persone che hanno partecipato nei mesi di luglio e agosto alle gite organizzate dalla associazione anziani Calenzano per offrire giornate fresche agli anziani rimasti in città. le gite in totale sono state sei e sono state promosse dal Comune, dalla Società della salute e dalle associazioni Assieme, Pubblica Assistenza e Misericordia di Calenzano e Associazione intercomunale, che hanno messo a disposizione autisti e pulmini per poter osservare in viaggio le norme anticovid.

“È per noi una soddisfazione aver contribuito alla realizzazione di un’iniziativa come questa – ha commentato l’Assessore al Sociale Stefano Pelagatti- che è stata possibile solo attraverso la collaborazione di più associazioni, dimostrando ancora una volta quanto siano importanti coesione e solidarietà all’interno di una comunità. Un ringraziamento a tutti i volontari e anche ai partecipanti, che con la loro adesione hanno reso evidente la voglia di stare insieme e la capacità di reazione a situazioni avverse come l’emergenza sanitaria tutt’ora in atto”.