Hanno vinto e convinto: il Comune premia atleti e società protagonisti dell’ultima stagione sportiva

LASTRA A SIGNA – Un riconoscimento agli atleti lastrigiani che si sono distinti a livello individuale o societario nella stagione sportiva 2023/2024. E’ quello che è stato consegnato dal sindaco Emanuele Caporaso e dall’assessore allo sport Mirio Bogani ieri sera, domenica 1 settembre, allo stadio comunale nella giornata conclusiva della fiera. Insieme a loro anche il presidente del Coni regionale Simone Cardullo e il delegato Coni Firenze Gianni Taccetti. Ecco i premiati della serata: Lancers Baseball Club 1982 squadra Under 12 per l’accesso ai play-off nazionali; Gabriele Nerbini per i 33 anni di carriera da atleta nel baseball; Boxe Lastra a Signa per i riconoscimenti che hanno ottenuto i suoi campioni a livello regionale, nazionale e internazionale; Viola Lallo, campionessa italiana di karate categoria senior sotto 55 kg Kumitè, vice-campionessa europea a squadre. Argento e due bronzi nel circuito Premiere League sotto 55 kg, seconda nel ranking mondiale 2024; Polisportiva La Lanterna, vincitrice del campionato di Terza categoria e della Coppa Toscana; Alessandra Colzi, pallavolista della squadra vincitrice del campionato di serie B1 e della Coppa Italia, manifestazione in cui è stata nominata migliore centrale e anche MVP Most Valuable Player (giocatore di maggiore valore); Stefano Nistri, judo, per l’attribuzione del 5° Dan, già cintura nera; ASD Lastrigiana Calcio, vincitrice del campionato italiano categoria Juniores; ASD Just Dance, scuola di danza con ballerini che hanno ottenuto titoli a livello regionale, nazionale e internazionale. Assenti alla serata, ma premiate anche Polisportiva Ginestra Calcio 1946 per la vittoria del campionato di Prima categoria, Ginevra Taddeucci, bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel nuoto in acque libere; Viola Cossari, vincitrice del campionato di serie D1 e passaggio in serie C con il Tennis Club Le Signe, campionessa toscana Under 15. Menzione anche per due atleti della Nuova Atletica Lastra presenti ai Campionati italiani il giorno precedente e in gara nei 400 metri: Giuseppe Gentiluomo (Master 65) e Antonio Nobile (Master 70).