I mercatini “Curiosità e gusto” tornano in via Cavallotti dal 10 giugno

SESTO FIORENTINO – Tornano in via Cavallotti i banchi del mercatino “Curiosità e gusto”. I banche del mercatino saranno presenti, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria, mercoledì 10 giugno per l’intera giornata. “Curiosità e gusto” è l’appuntamento promosso dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale ogni secondo mercoledì del mese.

Prima della pausa estiva, i banchi torneranno in via Cavallotti anche mercoledì 17 giugno per un’edizione straordinaria del mercatino.