Il 18 ottobre nuova edizione del “Mercatino del riuso” in piazza Firenze

LASTRA A SIGNA – Il 18 ottobre in piazza Firenze si terrà una nuova edizione del “Mercatino del riuso”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di dare nuova vita ad oggetti del passato provenienti dalle nostre cantine o soffitte ed è pensata anche per promuovere il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi. Per partecipare è […]

LASTRA A SIGNA – Il 18 ottobre in piazza Firenze si terrà una nuova edizione del “Mercatino del riuso”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di dare nuova vita ad oggetti del passato provenienti dalle nostre cantine o soffitte ed è pensata anche per promuovere il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi. Per partecipare è necessario inviare la domanda entro il 14 ottobre attraverso i seguenti canali: on line utilizzando l’identità digitale (Spid/Cie) compilando e inviando la domanda collegandosi al link https://sportellotelematico.comune.lastra-a-signa.fi.it/procedure%3Ac_e466%3Amercatino.del.riuso?source=1951 (sezione del sito web del Comune “Chiedere l’iscrizione al Mercatino del riuso”). In alternativa è possibile scaricare il pdf della domanda dalla home page del sito del Comune e consegnarla a mano allo Sportello unico al cittadino del comune (dal lunedì al sabato 8.40 -13.40, martedì e giovedì anche 15-17.40) o inviarla alla Pec del Comune: comune.lastra-a-signa@pec.it. Alla domanda devono essere allegati la copia della carta di identità e l’attestazione del pagamento del suolo pubblico. Per informazioni: Sportello unico per le attività produttive, telefono 0558743206-222.