Il Comune aderisce alla manifestazione di Seano

CALENZANO – Il Comune di Calenzano aderisce alla manifestazione di domenica 13 ottobre in programma a Seano frazione di Carmignano. La manifestazione è stata indetta dopo la violenta aggressione ad alcuni lavoratori e sindacalisti impegnati in un presidio di protesta davanti a una fabbrica della zona industriale. “Non possiamo accettare – commentano il sindaco Giuseppe Carovani e gli assessori della giunta comunale – che nel nostro territorio si faccia impresa praticando lo schiavismo e l’iper sfruttamento dei lavoratori, costretti a orari di lavoro interminabili senza alcun giorno si interruzione. Ancora meno accettabile è lo squadrismo, l’intimidazione di stampo mafioso verso chi si ribella rivendicando i propri diritti di lavoratori. Domenica anche l’amministrazione comunale di Calenzano sarà in strada a Seano per esprimere piena solidarietà ai lavoratori e ai sindacati e per dire basta ad un sistema di sfruttamento non più tollerabile”.