Il Consiglio ha approvato il bilancio 2025-2027

SESTO FIORENTINO – Investimenti per circa 15 milioni di euro e nessun aumento di tariffe e tasse. Sono queste in sintesi le linee del bilancio comunale approvato nella seduta del 19 dicembre del consiglio comunale. Il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato con 14 del Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò, oltre al sindaco, mentre 4 sono stati i contrari Lega, Fratelli d’Italia, Italia Viva. Tra le principali voci di spesa, vengono confermati i trasferimenti per 3,6 milioni di euro alla Società della Salute per prestazioni in favore di persone con disabilità, anziani e famiglie fragili e investimenti per quasi 15milioni di euro. “Quello approvato ieri è un bilancio prudente, ma che comunque conferma l’attuale livello dei servizi lasciando invariate tasse, imposte e tariffe, nonostante siano sempre più scarsi i trasferimenti dal governo nazionale – afferma l’assessore al bilancio Massimo Labanca – Anche quest’anno, infatti, dovremo rinunciare ai 230mila euro del fondo affitti che il Governo Meloni ha deciso di tagliare non appena insediato, una decisione insensata che, anno dopo anno, sta trovando conferma, con buona pace delle centinaia di famiglie per le quali questa misura rappresenta un sostegno indispensabile. Come avvenuto già in passato, interverremo con risorse proprie (quest’anno abbiamo abbiamo stanziato 450mila euro) e continueremo, insieme agli altri Comuni, a denunciare questa scelta vergognosa”.

“Particolarmente importanti – prosegue – sono le voci che riguardano gli investimenti, pari a ben 15 milioni di euro, di cui 5,4 per il completamento del ‘quadrilatero istituzionale’ con la riqualificazione degli immobili di via Barducci, 4,3 per la riqualificazione delle vie e delle piazze del centro, 1,45 per l’adeguamento sismico delle scuole Cavalcanti, De Amicis e Radice, oltre a 1,3 milioni per la riqualificazione di Villa Solaria”. “Come annunciato nelle scorse settimane – dice ancora l’assessore – col 2025 rendiamo stabile il sostanziale azzeramento del Canone Unico Patrimoniale sui dehors, una misura che va incontro agli operatori e alla volontà dell’amministrazione comunale di rivitalizzare strade e piazze del centro cittadino. Sempre sulla parte corrente abbiamo confermato la copertura di tutte le attività educative del 2025 e provveduto anche ad accantonare le risorse necessarie in vista dei rinnovi contrattuali del personale”. “Come avvenuto nel 2024, anche per il 2025 pensiamo di poter contare su un risultato di amministrazione importante col quale andare a irrobustire ulteriormente le previsioni di spesa approvate – aggiunge Labanca – Si tratta al momento di dati presunti, ma che danno un’indicazione qualitativa della solidità dei conti del Comune. Se possiamo già intravedere questa possibilità è anche merito del lavoro puntuale e rigoroso della nostra ragioneria, un patrimonio di competenze e professionalità a cui va il ringraziamento mio personale e di tutta l’amministrazione”.