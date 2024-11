Il futuro passa dalla scuola e dagli investimenti: scopriamo perché con “Estra Notizie” di novembre

PRATO – E’ partita la terza edizione di “Scuole viaggianti”, il progetto che negli anni ha coinvolto 1.600 scuole e 65.000 alunni del centro Italia. Ma non solo: rinnovata l’intesa con Confindustria Toscana Nord con prezzi concorrenziali per le aziende che fanno parte di quest’area con consumi annui fino a 200.000 metri cubi. E poi […]

PRATO – E’ partita la terza edizione di “Scuole viaggianti”, il progetto che negli anni ha coinvolto 1.600 scuole e 65.000 alunni del centro Italia. Ma non solo: rinnovata l’intesa con Confindustria Toscana Nord con prezzi concorrenziali per le aziende che fanno parte di quest’area con consumi annui fino a 200.000 metri cubi. E poi ancora la Fibra, grazie all’accordo di collaborazione siglato con FibreConnect, e gli investimenti di Centria per estendere la rete del gas nel Comune di Cortona, in provincia di Arezzo, e in alcune frazioni. In “Estra Notizie” di novembre, insomma, tante “good news” relative al lavoro e agli investimenti dell’azienda.