Il governo ha deciso: scuole chiuse in tutta Italia fino a metà marzo

PIANA FIORENTINA – Come riporta l’Ansa, il governo deciso per la chiusura da domani, giovedì 5 marzo, di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del Coronavirus. Per la precisione fino al 15 marzo. Ciò è quanto è emerso dalla riunione fra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi. Ma non solo perché nel prossimo mese gli italiani dovranno cambiare stile di vita: niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiuse. Nelle prossime ore è attesa comunque una soluzione definitiva. Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza Coronavirus.