Il Gruppo El.En. partecipa al convegno “Lumière ed Laser”

CALENZANO – “Lumière et Laser” è il convegno che vede protagonista il Gruppo El.En., l’azienda calenzanese leader internazionale nel settore dei laser per applicazioni mediche e industriali quotataal segmento Euronext Star Milan (STAR). Il convegno si tiene presso lo Château de Saint-Martin de Pallières, nel dipartimento del Var in Francia. L’evento, organizzato da Gérard Mourou, […]

CALENZANO – “Lumière et Laser” è il convegno che vede protagonista il Gruppo El.En., l’azienda calenzanese leader internazionale nel settore dei laser per applicazioni mediche e industriali quotataal segmento Euronext Star Milan (STAR). Il convegno si tiene presso lo Château de Saint-Martin de Pallières, nel dipartimento del Var in Francia. L’evento, organizzato da Gérard Mourou, Premio Nobel per la Fisica 2018 e vede la partecipazione di altri illustri Premi Nobel e scienziati di fama mondiale, rendendolo un’occasione unica per il confronto e la condivisione di conoscenze all’avanguardia nel campo della fisica e delle tecnologie laser, anche al servizio della medicina.



Il convegno ospita, tra gli altri, i seguenti illustri Premi Nobel per la Fisica ed alcuni scienziati di fama planetaria: Gérard Mourou, Premio Nobel per la Fisica 2018, École Polytechnique e Università del Michigan, USA, noto per i suoi contributi rivoluzionari nel campo dell’ottica e dei laser. Donna Theo Strickland, Premio Nobel per la Fisica 2018, Università di Waterloo, Canada, riconosciuta per i suoi lavori pionieristici sui laser ad impulsi ultra-corti. Michel Mayor, Premio Nobel per la Fisica 2019, Università di Ginevra, Svizzera, celebre per la scoperta del primo esopianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare. Ferenc Krausz, Premio Nobel per la Fisica 2023, Max Planck Institute of Quantum Optics, noto per le sue ricerche nel campo dell’ottica quantistica. Sir David Payne, Premio Millenium 2008, Università di Southampton, riconosciuto per i suoi contributi fondamentali nel campo delle fibre ottiche. Christos Zerefos, vincitore del Global Ozone Award e Segretario Generale dell’Accademia di Atene, rinomato per le sue ricerche sull’ozono e i cambiamenti climatici. Toshiki Tajima, inventore dell’acceleratore laser, Università della California. Pisin Chen, esperto di Cosmologia e Astrofisica, Università di Stanford e Taiwan.

Durante i lavori, il Gruppo El.En., rappresentato dal fisico Marco Tagliaferri e dall’ingegnere Filippo Fagnani, ha presentato le più recenti innovazioni nel campo della laserterapia e della chirurgia.

Tra queste è stata presentata con dovizia di particolari la nuovissima tecnologia Magneto TM che viene utilizzata per la polverizzazione dei calcoli.

Magneto TM è una metodologia avanzatissima per il trattamento dei calcoli renali, che rende possibile l’eliminazione dei frammenti distrutti dalla luce laser attraverso le vie urinarie. Questo metodo è minimamente invasivo ed evita il ricorso ad interventi chirurgici tradizionali, migliorando il comfort ed il recupero del paziente. Questa tecnica combina in anteprima mondiale la potenza del laser ad Olmio con la grande capacità di polverizzazione del laser a fibra (TFL) a Tullio, evitando retropulsioni, e addirittura attirando, proprio come farebbe un magnete, il calcolo verso la fibra ottica.

Le presentazioni del Gruppo El.En. hanno suscitato grande interesse e apprezzamento da parte della comunità scientifica internazionale, evidenziando l’importanza delle tecnologie laser sviluppate dall’azienda italiana per migliorare la qualità della vita e l’efficacia delle procedure mediche.

“Sono felice che le nostre invenzioni, che hanno permesso ad alcuni di noi di conseguire anche il Premio Nobel, siano alla base di sviluppi che concretamente portano benefici all’intera umanità. – ha detto Gérard Mourou – Il dialogo tra la scienza e l’industria deve rimanere costante, ed i nostri laboratori vanno assolutamente aperti per creare sinergie con chi coniuga in modo molto concreto eccellenza tecnologica, innovazione ed ingegneria”.

“La partecipazione a questo convegno rappresenta un’importante opportunità per il Gruppo El.En. di confrontarsi con i migliori scienziati del mondo e di condividere le nostre ricerche e innovazioni – ha affermato Marco Tagliaferri, responsabile della ricerca e sviluppo di El.En. e della controllata DEKA.

“Siamo orgogliosi – ha detto Filippo Fagnani, responsabile scientifico della divisione chirurgica di Quanta System SpA anch’essa controllata di El.En – di rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso, e di contribuire allo sviluppo delle tecnologie laser. Il convegno Lumière et Laser è un evento di fondamentale importanza per il progresso scientifico e tecnologico, dove l’eccellenza italiana del Gruppo El.En. ha avuto modo di brillare accanto a figure di spicco del panorama scientifico mondiale”.