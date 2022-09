“Il Mago Nonè” il libro di Mattia Boschi e Giuseppe Galasso nel foyer del Teatro

CAMPI BISENZIO – “Il Mago Nonè” è il titolo del libro di Mattia Boschi e Giuseppe Galasso che sarà presentato sabato 17 settembre alle 18 nel foyer del Teatrodante Carlo Monni nell’ambito della Meglio Genia. Il libro è corredato dalle illustrazioni di Cecco Mariniello e dalla prefazione di Walter Rolfo. Modera la presentazione Andrea Bruno Savelli.

Il libro è nato nel lockdown. Si potrebbe dire, un libro magico non solo per il proprio protagonista, un illusionista, ma perchè porta il lettore a cercare risposte ad una serie di domande. Nonè, il protagonista apparso “magicamente” dalla penna dell’autore Giuseppe Galasso, è un mago, l’artista che vuole rappresentare simbolicamente tutti gli artisti , di qualunque arte essi siano espressione ed interpreti che, vivendo la devastante sensazione di essere rimasto completamente solo, senza il suo pubblico, intraprende, un percorso catartico, di rinascita e rinnovamento. Nel ricercare sé stesso Nonè riesce a trovare le risposte ad alcune domande mai soddisfatte prima. Il mago, l’artista, si riappropria cosi della propria identità riuscendo a vedere in maniera nitida il valore della sua missione in terra volta a offrire pillole di felicità non vacua, ma prodotto alchemico che il mago, gli artisti, come abili , pazienti farmacisti, producono fondendo insieme cuore, ragione, potenti energie, amore, emozioni e meraviglia .

Nonè, nasce nelle lunghe giornate di lock down dal dialogo di un babbano, l’autore, Giuseppe Galasso, con un Amico, giovane mago, Mattia Boschi novello Virgilio che accompagna il curioso scrittore nel mondo del magia, condividendo con lui il percorso, consentendogli di trovare quelle risposte e informazioni che possano aiutarlo a descrivere il vero sogno di un mago

Nonè è figlio del Covid e come tale non può che essere un personaggio positivo, non però secondo il nefasto significato medico che in era di pandemia si è dato a questo aggettivo, bensì nella sua accezione più nobile e luminosa che questo termine ha da sempre avuto come espressione di certezza, propizio, bontà, ottimismo. Le suggestive illustrazioni di Cecco Mariniello che consentono una lettura parallela fedele e intensa per immagini e colori di quanto riportato nel racconto fanno sentire ancor più vivo e vicino il Mago Nonè e il contesto nel quale vive questa sua singolare esperienza.

Il percorso di Nonè rappresenta così il percorso della magia stessa che, come ha riportato nella sua prefazione Walter Rolfo, Fondatore e Presidente di Masters of Magic può diventare qualcosa di più una passione trasformandosi in un progetto ancora più grande e completo volto a migliorare la vita delle persone. Ad affiancare la presentazione del libro anche una mostra di Cecco Mariniello da sabato 17 per una settimana.