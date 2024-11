Il mercato torna in via Roma: gli ambulanti “fanno una prova” con amministrazione e Municipale

SIGNA – Si è svolta ieri pomeriggio una prova temporanea per la (ri)collocazione dei banchi del mercato nella loro consueta sistemazione in via Roma. “Voglio ringraziare tutti gli operatori che hanno contributo alle operazioni di verifica utili per riportare i banchi nel centro di Signa, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – un test […]

SIGNA – Si è svolta ieri pomeriggio una prova temporanea per la (ri)collocazione dei banchi del mercato nella loro consueta sistemazione in via Roma. “Voglio ringraziare tutti gli operatori che hanno contributo alle operazioni di verifica utili per riportare i banchi nel centro di Signa, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – un test che ha avuto un esito positivo e che ha consentito di far emergere alcune difficoltà e piccole criticità ora al vaglio della parte tecnica che saranno superate senza ulteriori complicazioni”.

“L’obiettivo – ha aggiunto – è quello di dare al mercato di Signa un assetto adeguato alla sua importanza. Per questo stiamo lavorando per ricollocare i banchi, nel più breve tempo possibile, nella loro destinazione originaria. Questo, ovviamente, in attesa della creazione di una nuova piazza del mercato”. Alla prova con gli ambulanti hanno partecipato, oltre al sindaco, anche l’ufficio Suap con il responsabile di settore, Filippo Falaschi, e gli agenti della Polizia municipale.