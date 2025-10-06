Il premio ANSMeS Toscana “Artemio Franchi” all’Azzurra Bisonte Volley Firenze

FIRENZE – Va all’Azzurra Bisonte Volley Firenze il premio ANSMeS Toscana 2025 intitolato ad Artemio Franchi. Un riconoscimento alla società nata nel 1975 a San Casciano con il nome di Volleyball Arci San Casciano su iniziativa di un gruppo di appassionati locali, capace in pochi anni di “risalire” le varie categorie, partecipando con successo anche alle attività giovanili della pallavolo femminile fino a conquistare la serie B2 con il nome di Azzurra Volley. Nel 2001/2002 l’Azzurra conquista la sua prima promozione in serie B1 e sale alla presidenza l’attuale numero uno della società Elio Sità, oggi vicepresidente Fipav, mentre nel 2004 inizia anche il rapporto di sponsorizzazione con un imprenditore generoso e appassionato come Wanny Di Filippo, patron dell’azienda Il Bisonte. Grazie all’inserimento di atlete di categoria, il Bisonte Azzurra San Casciano consolida le proprie posizioni fino a raggiungere, nel campionato 2005/2006, un traguardo storico: l’accesso ai play-off per la promozione in A2. Dopo due tentativi falliti, finalmente nel 2011/2012 Il Bisonte si piazza al primo posto, conquistando così una storica promozione in A2. Il 2013/2014 è l’anno della fantastica doppietta: prima conquista la Coppa Italia di A2, poi centra la promozione in A1 vincendo i play-off. Quest’anno, quindi, festeggia la partecipazione al dodicesimo campionato consecutivo in serie A1, il cinquantesimo dalla sua fondazione. Nel 2022, inoltre, grazie alla generosità e alla lungimiranza di Wanny Di Filippo, viene inaugurato Palazzo Wanny, casa della pallavolo e dello sport fiorentino.

Il premio ANSMeS Toscana, giunto alla sua quarta edizione, verrà consegnato in occasione della prima partita del campionato nazionale di serie A1 di pallavolo femminile in programma al Palazzo BigMat di Firenze già Pala Wanny, oggi, lunedì 6 ottobre, a Wanny Di Filippo ed Elio Sità da parte del presidente regionale ANSMeS (Associazione nazionale stelle palme collari d’oro al merito Coni e Cip), Salvatore Vaccarino, alla presenza del presidente nazionale ANSMeS Francesco Conforti, di Simone Cardullo, presidente Coni Toscana, e Gianni Taccetti, delegato Coni Firenze insieme a Francesco Franchi, figlio del compianto Artemio Franchi, e dei dirigenti dell’associazione nel territorio fiorentino: Luciano Baldini, Giovanni Carniani, Enzo Picchi e Raoul Ceccuti. “L’ANSMeS – si legge in una nota – ringrazia la Federazione Italiana Pallavolo e la Lega Pallavolo Femminile serie A e saluta in occasione della prima gara di campionato le atlete del Bisonte Volley Firenze e del Reale Mutua Fenera Chieri ’76”.