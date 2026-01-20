“Il resto della settimana” al Teatro Manzoni



CALENZANO – Peppe Servillo in “Il resto della settimana” sarà al Teatro Manzoni sabato 24 gennaio alle 21.15. Tratto dall’opera di Maurizio de Giovanni, il reading musicale è un originale tributo al mondo del calcio e della canzone, dove il talento dell’ex frontman degli Avion Travel incontra la penna di uno dei più amati scrittori italiani. Ad accompagnarlo in questo viaggio tra le strade di Napoli e gli spalti degli stadi sarà il chitarrista, compositore e arrangiatore Cristiano Califano, per una serata che intreccia magistralmente prosa e canzoni “sportive”. Il titolo rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei quartieri spagnoli di Napoli, prima e dopo l’appuntamento con la partita di calcio, dove una varietà di persone si ritrova per commentare, senza barriere di censo, i fatti sportivi e non della settimana, svelando di sé non solo la propria natura di tifosi ma anche quella umana tout court che ci introduce all’umore e alla storia di una città meravigliosa, che resta da sempre un vero e proprio teatro all’aperto.

Con la musica Peppe Servillo ha un rapporto speciale e consolidato: frontman del progetto speciale “Uomini in Frac”, concerto-omaggio a Domenico Modugno rivisitato in chiave jazz, nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo cantando con Enzo Avitabile il brano “Il coraggio di ogni giorno”. Ad accompagnare Servillo sarà il chitarrista Cristiano Califano, compositore e arrangiatore che ha partecipato a numerosi festival in Italia e nel mondo, e ha collaborato con artisti di fama internazionale. Biglietti: intero 16 euro, ridotto, Under 20, Over 65, soci Coop 14 euro.