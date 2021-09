Il Sen. Mallegni di Forza Italia a Sesto per Daniele Brunori

SESTO FIORENTINO – Il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni ieri 28 settembre ha portato il proprio sostegno al candidato sindaco di Sesto Fiorentino Daniele Brunori e i candidati al Consiglio Comunale. Il senatore si è fatto portavoce del messaggio che Forza Italia porta avanti senza paura e che sembra sempre di più essere la strada giusta: competenza, presenza e mestiere. Queste le carte vincenti che Forza Italia ha imposto come prerogativa per i candidati del centrodestra, senza la necessità di piantare bandierine di partito.

Il Senatore è stato ospite di Villa Gerini, incontrando Giuseppe Garabino, Presidente dell’Associazione “Pinocchio a casa sua” e, successivamente, ha visitato il Cerms, all’interno del Polo Scientifico insieme al Direttore del Centro e visione dello spettrometro.

“Essere sul territorio è fondamentale, conoscere le persone per capire i problemi concreti dei cittadini e lavorare per poi fornire soluzioni: è questo il nostro modo di far politica – ha spiegato il Senatore. – Sono sicuro che a Sesto Fiorentino la scelta di Daniele Brunori Sindaco sia un’occasione, non solo per lui, non solo per il centrodestra ma soprattutto per la comunità. Esperienza e correttezza potranno risollevare questo luogo, valorizzandone i punti di forza attraverso impegno e dedizione”.