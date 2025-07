Il sindaco Palandri: “Ecco alcuni degli interventi in programma quest’anno”

POGGIO A CAIANO – Dal sociale fino alla nuova cartellonistica stradale. E’ quanto verrà realizzato a breve nel territorio comunale di Poggio a Caiano. “Abbiamo pensato come prima cosa al sociale – dice il sindaco Riccardo Palandri – così da poter aiutare concretamente chi è in difficoltà”. Ecco, allora, un piccolo fondo messo a disposizione come contributo affitto per quelle persone che si trovano in condizioni di difficoltà e hanno, quindi, bisogno di un aiuto. “Ma c’è da raccontare anche di una situazione che ha dell’incredibile – aggiunge il sindaco – Da anni delle persone vivono in appartamenti comunali senza lo straccio di un contratto. Quindi ci sono da regolarizzare queste situazioni. Come? Con un regolare contratto di locazione che prevede per il Comune l’introito di un affitto a prezzo calmierato. Io, sono sindaco pro tempore di Poggio a Caiano ma a chi verrà dopo di me voglio lasciare le cose a posto”.

Si passa, quindi, a un altro capitolo che servirà per coprire le spese di digitalizzazione dell’archivio comunale: “Inizieremo dalle pratiche Suap e poi quelle di edilizia pubblica e privata – spiega il sindaco Palandri – Sarà una cosa che richiederà dei mesi, ovviamente, ma poi il cittadino per visionare un documento potrà accedere a un portale internet dove troverà la documentazione comodamente da casa e senza dover recarsi presso gli uffici comunali. Il servizio sarà a pagamento”. Altro intervento è quello delle estumulazioni: “Si tratta di quelle relative a concessioni scadute da anni. E questo consentirà anche di avere nuovi loculi disponibili oltre a permettere una ripulitura di quelle parti del cimitero interessate dalle operazioni”. Infine, c’è una somma che sarà destinata alla polizia municipale per l’acquisto di nuova cartellonistica stradale e per il rifacimento della segnaletica orizzontale. “Quella che c’è attualmente – conclude Palandri – è vecchia e la segnaletica a terra non viene rifatta da anni”.